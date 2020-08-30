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Хорнеру обидно, что в 2019-м «Феррари» отобрала у «Ред Булл» победы со спорным мотором

Хорнеру обидно, что в 2019-м «Феррари» отобрала у «Ред Булл» победы со спорным мотором
Авто / Формула-1 0

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что слабые результаты «Феррари» в сезоне-2020 заставляют его сильнее сожалеть, что в прошлом году «Скудерия» отобрала у «быков» несколько побед в гонках. Многие полагают, что в 2019 году «Феррари» использовала нелегальный двигатель.

«Всё это оставило горькое послевкусие. Очевидно, что вы можете сделать собственные выводы из нынешней скорости „Феррари“, но да, в прошлом году есть гонки, которые мы должны были выиграть, если бы они выступали с двигателем, который, похоже, довольно сильно отличается по производительности от прошлогоднего.

Очевидно, что им сейчас очень сложно, но я думаю, что в прошлые годы они концентрировались на неправильных областях — поэтому теперь у них есть некоторые проблемы — что бы там ни было в соглашении с ФИА. Думаю, „Мерседес“ сейчас явный лидер, затем „Хонда“ и „Рено“ довольно близки — в зависимости от трасс и условий. И затем идёт „Феррари“ в конце списка», — приводит слова Motorsport Week.

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