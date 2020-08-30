Вольф объяснил, почему Боттаса ограничили в борьбе с Хэмилтоном

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему командный мостик немецкой команды попросил Валттери Боттаса не использовать обгонный режим двигателя для борьбы с Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при Бельгии. Сам Боттас заявил, что ничего не слышал о подобных запретах.



«У нас не установлено правил между двумя пилотами, им позволено сражаться. Утром мы договорились и обсудили, что у нас будет ограниченное число активаций обгонного режима и что мы не будем пытаться использовать их друг против друга. Всегда был риск, что придётся бороться с Максом или кем-то ещё. Вот на это мы и ссылались. Очевидно, что в случае с Валттери произошло недопонимание между ними и кем-то из парней. Поэтому мы напомнили про этот момент», — приводит слова Вольфа Motorsport.