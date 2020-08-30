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«Феррари» впервые с 2010 года не попала в очки при финише обеих машин

«Феррари» впервые с 2010 года не попала в очки при финише обеих машин
Авто / Формула-1 0

Неудачное выступление итальянской команды «Феррари» на Гран-при Бельгии Формулы-1 привело к повторению негативного достижения, без которого «Скудерия» обходилась последние десять лет. В последний раз ни один из гонщиков «Феррари» не попал в очковую зону при финише обеих машин на Гран-при Великобритании 2010 года. Однако в том случае оправданием для «Феррари» мог служить штраф Фернандо Алонсо в виде проезда по пит-лейну — до него испанец уверенно шёл в топ-10.

За вычетом этапа на «Сильверстоуне» предыдущий случай столь слабого выступления «Феррари» датируется Гран-при Абу-Даби 2009 года, когда Кими Райкконен финишировал на 12-м месте, а Джанкарло Физикелла стал 16-м.

На Гран-при Бельгии — 2020 Себастьян Феттель стал 13-м, а Шарль Леклер — 14-м.

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