«Феррари» впервые с 2010 года не попала в очки при финише обеих машин

Неудачное выступление итальянской команды «Феррари» на Гран-при Бельгии Формулы-1 привело к повторению негативного достижения, без которого «Скудерия» обходилась последние десять лет. В последний раз ни один из гонщиков «Феррари» не попал в очковую зону при финише обеих машин на Гран-при Великобритании 2010 года. Однако в том случае оправданием для «Феррари» мог служить штраф Фернандо Алонсо в виде проезда по пит-лейну — до него испанец уверенно шёл в топ-10.
За вычетом этапа на «Сильверстоуне» предыдущий случай столь слабого выступления «Феррари» датируется Гран-при Абу-Даби 2009 года, когда Кими Райкконен финишировал на 12-м месте, а Джанкарло Физикелла стал 16-м.
На Гран-при Бельгии — 2020 Себастьян Феттель стал 13-м, а Шарль Леклер — 14-м.
- 30 августа 2020
-
22:12
-
22:00
-
21:56
-
21:54
-
21:47
-
21:41
-
21:35
-
21:28
-
21:21
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:53
-
20:49
-
20:45
-
20:40
-
19:47
-
19:39
-
19:24
-
19:23
-
19:11
-
19:07
-
19:00
-
18:55
-
18:49
-
18:46
-
18:39
-
18:36
-
18:25
-
18:17
-
17:57
-
17:40
-
17:24
-
16:30
-
15:54