Россиянин не финишировал в гонке Формулы-3, но его всё равно оштрафовали на пять секунд

Стюарды бельгийского этапа Формулы-3 выписали парадоксальный штраф российскому новичку чемпионата пилоту программы «СМП Рейсинг» Михаэлю Белову. Во время гонки Белов столкнулся с Федерико Мальвестини, и судьи признали россиянина виновным в аварии. Стюарды оштрафовали Михаэля на пять секунд, однако при этом непонятно, как их можно добавить к итоговому результату Белова, поскольку пилот досрочно завершил борьбу. Таким образом, штраф никак не повлияет на результаты россиянина как в Бельгии, так и на следующем этапе в Италии.



«В гонке всё было хорошо до пятого поворота, где произошло столкновение нескольких машин. Сначала я отыграл четыре позиции, вышел на 16-е место, но потом на торможении в меня въехали. Тут же пропала эффективность работы тормозов, из-за чего я задел машину, идущую впереди, и повредил крыло. Ещё из-за удара сзади у меня сломался диффузор и пропала скорость. Точно причин не знаю, мы разбираем этот момент. В целом впечатление от первого этапа в Формуле-3 у меня хорошее, хотя решающей в ходе уик-энда стала квалификация. Зато я изучил новые для себя машину и трассу, познакомился с командой», — подвёл итоги уик-энда Белов в интервью пресс-службе «СМП Рейсинг».