Смоляр — о четвёртом месте: нашли все проблемы, всё поправили

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал финиш на четвёртом месте в спринтерской гонке Формулы-3 после старта с седьмой позиции.



«Мы нашли все проблемы, с которыми столкнулись вчера, всё поправили, и сегодня гонка была совершенно другой, сильно отличалась от вчерашней. Старт был обычный, но в течение гонки я совершил несколько неплохих обгонов, которыми доволен. В середине дистанции я решил сделать небольшую паузу и чуть сбросить темп, чтобы сохранить резину и понаблюдать за пилотами, которые шли передо мной и боролись между собой. В итоге я воспользовался моментом и прошёл их. То, что я чуть сбавил темп, помогло: под конец мы оказались одними из немногих, кто мог по-прежнему быстро ехать.



Последние четыре круга я пытался пройти Лоусона, шедшего на третьей позиции, но он тоже хорошо сохранил резину, и даже DRS не хватало для обгона. Тогда я решил проехать максимально быстрый круг и пройти его. К сожалению, этот план не удался, поскольку я слишком поздно принял такое решение. Надо было сделать это раньше, поскольку на предпоследнем круге резина уже не позволила поднять темп.



В любом случае гонка получилась хорошей и в целом уик-энд позитивным. По сравнению с Барселоной мы набрали много очков: 20 баллов – неплохо для чемпионата. Конечно, обидно, что столько очков было потеряно в некоторых гонках, но приходится набирать их сейчас и нужно последние два этапа заканчивать так же, как и здесь в Бельгии», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».