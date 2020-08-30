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Расселл — об аварии: мне повезло, что на болидах есть «гало»

Расселл — об аварии: мне повезло, что на болидах есть «гало»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал аварию на Гран-при Бельгии. В машину Расселла попало оторвавшееся от болида Антонио Джовинацци колесо.

«Это расстраивает, я оказался не в том месте и не в то время, и я ничего не мог поделать с этим. Я поехал налево, чтобы избежать болида Антонио, а затем из ниоткуда появилось его колесо и ударилось о переднюю часть моего болида, в итоге я столкнулся со стеной. Это был серьёзный удар, но я в порядке.

Мне повезло, что на болидах есть система „гало“, потому что колесо могло оказаться очень близко к моему шлему. Это было очень неудачное стечение обстоятельств, но иногда такое случается в гонках. До этого момента у меня был неплохой темп, я обогнал „Хаасы“, но нас ждала долгая и трудная гонка», — приводит слова Джорджа Расселла официальный сайт команды.

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