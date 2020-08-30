Хэмилтон считает, что сдержал Боттаса благодаря попутному ветру и своей ошибке

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что погодные условия помогли ему сохранить лидерство после старта Гран-при Бельгии.



«Сегодня нам повезло, потому что в прошлые годы перед пятым поворотом был встречный ветер. Очевидно, что тогда лобовое сопротивление выше и машина позади получает более сильный аэродинамический мешок. В этот уик-энд ветер был попутным, что серьёзно помогло оставить Валттери позади.



На старте мою машину сильно снесло на выходе из первого поворота, Валттери был совсем рядом. У меня ещё и прокрутились колёса, пришлось понижать передачу. Это было не слишком захватывающе. Так что мне пришлось блокировать уже на выходе из первого поворота. Но в данном случае, если честно, ошибка сработала мне на пользу. У Валттери не было места, чтобы оказаться бок о бок. Определённо, это был нервный момент», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.