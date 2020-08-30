Хорнер: у Албона был очень солидный уик-энд, он вышел на четвёртое место в личном зачёте

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал третий и шестой результаты Макса Ферстаппена и Александера Албона на Гран-при Бельгии Формулы-1.



«У Макса не было темпа, чтобы побороться с „Мерседесами“, а деградация шин во второй половине гонки оказалась существенной, так что мы размышляли, пойти на один или два пит-стопа. Скорость Даниэля на прямых была очень высокой, так что мы решили остаться с одной остановкой, а Макс сумел довезти машину до финиша и в шестой раз подряд попасть на подиум.



Между тем Алекс проиграл Окону место на старте, но сумел отыграть его обратно во время пит-стопа, когда мы решили поставить на его болид шины „медиум“, которые мы считали лучшим вариантом для атаки „Рено“. Он хорошо поработал, упорно обороняясь на протяжении Гран-при, но, к сожалению, „Рено“ были слишком быстры на прямых в их конфигурации с низкой прижимной силой, и он потерял пятое место на последнем круге.



Алекс теперь вышел на четвёртое место в личном зачёте, у него был очень солидный уик-энд, так что теперь мы как команда продолжим упорно работать перед поездкой в Монцу», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».