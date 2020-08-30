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Грожан: утром отказался бы от 15-й позиции, но был бы согласен побороться с «Феррари»

Грожан: утром отказался бы от 15-й позиции, но был бы согласен побороться с «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился мнением о Гран-при Бельгии. По итогам гонки он финишировал на 15-й позиции.

«Если бы утром мне предложили финишировать 15-м, я бы отказался, но точно согласился бы побороться с „Феррари“. Надеялся удержать Шарля Леклера позади, но на последнем круге я заблокировал шины, к тому моменту они уже были порядком изношены. Борьба получилась очень весёлой. Мы сделали всё, что могли», — приводит слова Ромена Грожана официальный сайт команды.

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, лидировавший со старта до финиша. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас, третьим к финишу пришёл гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Шарль Леклер финишировал 14-м, Себастьян Феттель — 13-м.

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