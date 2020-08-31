Бескомпромиссная борьба между Феттелем и Леклером. Видео
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись бескомпромиссной борьбы между пилотами «Феррари» Себастьном Феттелем и Шарлем Леклером.
«Леклер и Феттель уютно устроились на трассе», — гласит сообщение пресс-службы Формулы-1 в «инстаграме».
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.
По итогам гонки Себастьян Феттель финишировал на 13-й позиции, Шарль Леклер пришёл к финишу четырнадцатым, на последнем круге опередив Ромена Грожана.
Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, лидировавший со старта до финиша. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас, третьим к финишу пришёл гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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