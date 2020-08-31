Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Бескомпромиссная борьба между Феттелем и Леклером. Видео

Бескомпромиссная борьба между Феттелем и Леклером. Видео
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись бескомпромиссной борьбы между пилотами «Феррари» Себастьном Феттелем и Шарлем Леклером.

«Леклер и Феттель уютно устроились на трассе», — гласит сообщение пресс-службы Формулы-1 в «инстаграме».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.

По итогам гонки Себастьян Феттель финишировал на 13-й позиции, Шарль Леклер пришёл к финишу четырнадцатым, на последнем круге опередив Ромена Грожана.

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, лидировавший со старта до финиша. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас, третьим к финишу пришёл гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020