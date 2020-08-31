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Хэмилтон согласился с Ферстаппеном по поводу скучного Гран-при Бельгии

Хэмилтон согласился с Ферстаппеном по поводу скучного Гран-при Бельгии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, финишировавший третьим на Гран-при Бельгии, назвал гонку скучной, так как всю дистанцию он не участвовал в борьбе, а лишь следил за состоянием шин. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», который на трассе в Спа одержал победу, согласился с коллегой.

«Мне нравится участвовать в гонках. Я всё ещё могу получать удовольствия от противостояния с Валттери Боттасом. Мне приходится следить за его временами, контролировать разрыв, стараться соблюдать идеальный баланс на каждом круге. Это огромный вызов для меня, но такие гонки не очень весело смотреть.

Не могу говорить за фанатов, но я сам был болельщиков в эру Михаэля Шумахера и знаю, как подобное выглядит со стороны.

Когда ты внутри, всё немного по-другому. Но, конечно, я хотел бы, чтобы борьба шла колесо в колесо. Я надеюсь, что на следующих этапах «Ред Булл» прибавит и мы сможет получить больше гоночных сражений. Все хотят видеть, как мы боремся на трассе», — приводит слова Хэмилтона BBC.

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