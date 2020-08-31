Шварцман назвал главные факторы в борьбе за чемпионский титул

Лидер общего зачёта Формулы-2 Роберт Шварцман рассказал о ключевых факторах, которые могут повлиять на борьбу за чемпионский титул в сезоне-2020.



«Ключ к титулу? Я бы сказал, стабильность. В каждой гонке быть в топ-5. Хорошо проводить квалификации. По сути это ключ. У нас в этом году было много моментов с невезением. Мы потеряли много очков, особенно в обеих гонках в Сильверстоуне. Было ещё несколько гонок, где мы могли набрать даже больше очков. Но поэтому этот чемпионат такой интересный. У каждого были свои моменты — плохие и хорошие. Очень важно минимизировать число плохих моментов и иметь как можно больше хороших.



Я медленно привыкаю к машине, особенно в плане квалификационного темпа. Это очень хорошо, придаёт мне уверенности. Шаг вперёд, который мы сделали в воскресной гонке в плане работы с шинами, тоже был весьма позитивным. Нам нужно проанализировать с командой, что хорошо, а что плохо, не допускать ошибок в будущем и просто выдавать хорошие результаты. Это ключ», — приводит слова Шварцмана официальный сайт Формулы-2.