«Феррари» не будет использовать в этом сезоне узлы прошлогоднего болида

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что «Скудерия», несмотря на слабый темп своих болидов в нынешнем сезоне, не будет использовать узлы с прошлогодних машин.
«Нынешняя машина совсем другая. И болид Формулы-1 вовсе не plug-and-play устройство. Нельзя просто так поставить узлы с одной машины на другую. Это так не работает», — приводит слова Бинотто RaceFans.
Также он прокомментировал темп болидов «Скудерии» на Гран-при Бельгии – в гонке машины «Феррари» уступили своим клиентам из «Альфа Ромео».
«Мощность и аэроэффективность — лишь одна из причин. Но этого недостаточно, чтобы объяснить наш темп в этот уик-энд. В любом случае я не думаю, что мы должны сравнивать себя с клиентскими командами. Это не те позиции, которые «Феррари» хочет занимать. В этих проблемах есть нечто большее. Мы изучаем данные, но пока не понимаем причин», — добавил Бинотто.
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