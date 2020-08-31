Косаченко призвала гонщика «Альфа Таури» Квята взяться за ум

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова, прокомментировала выступление пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на Гран-при Бельгии, где тот занял 11-е место.
«Впереди всё как всегда. Жаль, что у нас Даня не смог заработать очки, притом что его напарник показывал в конце феноменальную скорость. Понятно, что у него были другие покрышки, но всё равно.
Гасли оторвался от соперника на четыре секунды, мне очень понравилось его выступление, и проголосовала за него как за пилота гонки. Кажется, Дане уже пора что-то делать. Уже середина сезона, правда, мы не знаем, как долго он будет продолжаться, но тем не менее. По прошедшей гонке пора браться за ум и понять, что не получается», — приводит слова Косаченко News.ru.
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