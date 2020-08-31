Риккардо: Абитебулю стоит беспокоиться о татуировке, в Монце мы можем попасть на подиум

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо предположил, что сможет попасть на подиум по итогам Гран-при Италии. Австралиец напомнил, что у него был спор с главой «Рено» Сирилем Абитебулем. Руководитель команды пообещал сделать татуировку, если Риккардо принесёт «Рено» подиум.
«Я думаю, что Сирилю стоит беспокоиться. Я только что его видел и сказал ему, чтобы он был настороже. В прошлом сезоне Монца стала для нас ещё более сильной трассой. Если мы сможем стать быстрее, то попадём на подиум. Конечно, я бы не хотел забегать вперёд, но мы едем в Монцу с амбициозными целями.
Я не буду жестоким. Не заставляю Абитебуля набить резиновую уточку или что-то такое. Возможно, это будет трасса или город, где мы возьмём подиум. Подумаем об этом, когда добьёмся цели», — цитирует Риккардо Autosport.
В Гран-при Бельгии Риккардо занял четвёртое место, остановившись в шаге от подиума.
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