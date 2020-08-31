Шарль Леклер: в Монце всё может быть ещё хуже

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что не ждёт ничего хорошего от Гран-при Италии. Во время Гран-при Бельгии Леклер занял 14-е место, а его напарник Себастьян Феттель — 13-е. Несмотря на плохие результаты, руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отказался назвать происходящее словом «кризис», хотя и признал, что команда находится в эпицентре шторма.

«Всё это очень досадно. Гонка и весь уик-энд получились очень тяжёлыми. Мы потеряли слишком много времени на пит-стопах. Я не мог отыграться, мы не могли обгонять даже с помощью DRS.

Так не может продолжаться. И нам нужно что-то сделать, чтобы выправить ситуацию. К сожалению, в Монце всё может быть ещё хуже, но я должен мотивировать команду», — цитирует Леклера пресс-служба Формулы-1.