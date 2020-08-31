Бинотто не стал отвечать Вольфу, раскритиковавшему «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не стал отвечать главе «Мерседеса» Тото Вольфу. Ранее Вольф обвинил «некоторых членов «Феррари» в скатывании команды вниз. В Гран-при Бельгии пилоты «Феррари» заняли 13-е и 14-е места. Хоть Вольф и не стал указывать на Бинотто, но было понятно, на кого он возложил ответственность.
«Я знаю, что в других командах есть люди, которым нравится говорить о ситуации в «Феррари» и наших фанатах. Я им ничего не хочу сказать. Прекрасно знаю, что происходит. Я сам являюсь болельщиком команды. Я прекрасно знаю, что у нас происходит. Я работал на нашем заводе 25 лет. Мы знаем наши приоритеты, и для нас нет секретов в Формуле-1. Нужно просто развиваться как можно быстрее и правильно расставлять приоритеты», — цитирует Бинотто Sky Sport Italia.
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