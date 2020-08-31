Сайнс: «Феррари» нужно сделать большой шаг вперёд в вопросе мощности двигателя
Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс поделился мнением по поводу кризиса в команде «Феррари». Напомним, в 2021 году Сайнс станет пилотом итальянской команды, заменив в составе коллектива Себастьяна Феттеля.
«Феррари» нужно сделать большой шаг вперёд в вопросе мощности двигателя. «Рено» потребовалось на это три года, «Хонде» — несколько лет. Но это вполне возможно — обратите внимание, насколько в «Рено» сейчас близки к «Мерседесу».
Впереди очень много работы, команде действительно нужно добиться очень, очень серьёзного прогресса, чтобы вернуться на прежние позиции. Но если кому-то это и по силам, то только «Феррари». В первую очередь после перехода в команду я буду мотивировать всех сотрудников», — приводит слова Карлоса Сайнса GPFans.
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