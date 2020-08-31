Албон — о критике: мне всё равно, что думают люди
Пилот «Ред Булл» Александер Албон сказал, что его не беспокоит критика, которой он подвергается в социальных сетях.
«95 процентов сообщений я даже не проверяю. Люди могут говорить обо мне всё, что захотят. Мне всё равно, что они думают, у меня есть своя версия развития событий. Я знаю, что, например, после плохой субботы или воскресенья мне нужно хорошо выспаться и я снова буду готов рваться в бой. Мне легко оставить позади неудачи и полностью сосредоточиться на своей работе.
Я ощущаю поддержку, чувствую, что команда действительно желает мне успеха. Естественно, я тоже хочу выступать хорошо. Мне комфортно в составе «Ред Булл». Перед нами непростые цели, но мы хотим, чтобы всё получилось», — приводит слова Албона Planet F1.
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