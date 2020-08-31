Браун: Гран-при Сахира станет настоящим вызовом для команд

Спортивный директор ФИА Росс Браун поделился мнением о Гран-при Сахира, который пройдёт на короткой конфигурации трассы в Бахрейне.



«Внешняя „овальная“ трасса станет настоящим вызовом для команд и пилотов как в квалификации, так и в гонке. Гонка будет напряжённой — нас ждёт более 80 кругов при условии, что время прохождения круга составит менее одной минуты. Будет серьёзный трафик, но там есть много возможностей для обгона. Может казаться, что это просто, но на самом деле там будет сложно показать хорошее время на круге.



Здорово, что мы подтвердили ещё четыре гонки и расширили календарь до 17 этапов. Мы превратили проблему в новую возможность. Гонки пройдут на трассах, где мы обычно их не проводим, в Стамбуле, Портимане, Муджелло и Имоле», — приводит слова Росса Брауна официальный сайт Формулы-1.