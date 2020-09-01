Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Боттас: если бы я хотел сдаться, то остался бы дома

Боттас: если бы я хотел сдаться, то остался бы дома
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что борьба за титул ещё не окончена.

«Я делаю всё, что от меня зависит.Борьба ещё не закончена, это факт. Впереди ещё десять гонок. Не забывайте, что в Сильверстоуне я в итоге сотался без очков из-за прокола.

Если бы я хотел сдаться, то остался бы дома. Я продолжу работать и буду стараться использовать каждую возможность. Всё, что мне остаётся — делать всё максимально идеально», — приводит слова Валттери Боттаса Crash.

На Гран-при Бельгии командный мостик немецкой команды попросил Валттери Боттаса не использовать обгонный режим двигателя для борьбы с Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при Бельгии. Сам Боттас заявил, что ничего не слышал о подобных запретах.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020