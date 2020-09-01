Боттас: если бы я хотел сдаться, то остался бы дома

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что борьба за титул ещё не окончена.



«Я делаю всё, что от меня зависит.Борьба ещё не закончена, это факт. Впереди ещё десять гонок. Не забывайте, что в Сильверстоуне я в итоге сотался без очков из-за прокола.



Если бы я хотел сдаться, то остался бы дома. Я продолжу работать и буду стараться использовать каждую возможность. Всё, что мне остаётся — делать всё максимально идеально», — приводит слова Валттери Боттаса Crash.



На Гран-при Бельгии командный мостик немецкой команды попросил Валттери Боттаса не использовать обгонный режим двигателя для борьбы с Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при Бельгии. Сам Боттас заявил, что ничего не слышал о подобных запретах.