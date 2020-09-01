Феттель: не думаю, что фанаты освистывали бы «Феррари» во время Гран-при Италии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, комментируя предстоящий Гран-при Италии, выразил уверенность в том, что болельщики поддержали бы команду, несмотря на провальные результаты в нынешнем сезоне.
«Я не думаю, что нас бы освистывали в Италии. Наверняка болельщики страдают так же, как и вся команда. Если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они были на трибунах. Но я ничего не могу сделать.
Я всегда сохраняю оптимизм. Надеюсь, что мы разберёмся с проблемами, помешавшими нам в Бельгии. И тогда мы сможем устранить их, чтобы выступить лучше», — цитирует Феттеля GP Blog.
По итогам Гран-при Бельгии Феттель занял лишь 13-е место. Его напарник Шарль Леклер финишировал 14-м.
В Кубке конструкторов «Феррари» занимает лишь 5-е место, набрав 61 очко. У лидирующего «Мерседеса» 264 очка.
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