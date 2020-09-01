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Босс «Хонды» признал, что отставание от «Мерседеса» никуда не делось

Босс «Хонды» признал, что отставание от «Мерседеса» никуда не делось
Авто / Формула-1 0

Технический руководитель проекта «Хонды» в Формуле-1 Тойохару Танабэ прокомментировал результаты Гран-при Бельгии, где представитель Нидерландов Макс Ферстаппен («Ред Булл») занял третье место, уступив Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу («Мерседес»).

«Я рад, что нам удалось в шестой раз подряд попасть на подиум и обосноваться на втором месте в общем зачёте чемпионата. Это очень хороший результат. Но было чувство, что мы не так уж много могли сделать в гонке.

Тяжело оценить, но мне кажется, что мощность нашего мотора достигла уровня, когда мы в той или иной степени можем сражаться с соперниками. Но конкуренты очень сильны. Думаю, мы всё ещё слишком много им уступаем», — приводит слова Танабэ GrandPX.news.

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