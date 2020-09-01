Ниссани заменит Расселла на первой практике Гран-при Италии

Пилот Рой Ниссани примет участие в первой пятничной практике Гран-при Италии в составе команды «Уильямс», сообщает пресс-служба коллектива. В Формуле-1 Ниссани дебютировал в Барселоне, там он также участвовал в пятничных свободных заездах.
Ниссани будет пилотировать болид Джорджа Расселла в первой практике. Сам Расселл вновь сядет за руль во второй практике.
«После великолепной сессии в Барселоне я с нетерпением жду поездки в Монцу. Эта легендарная трасса одна из моих любимых. Я там впервые одержал победу. Уверен, что возвращение будет эмоциональным. Но, как всегда, я переключусь на режим робота, чтобы полностью сосредоточиться на работе для команды. У меня уже будет больше опыта и уверенности в себе. Я чувствую себя лучше, чем раньше», — сказал Ниссани.
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