G-Drive Racing выставит два экипажа на «24 часа Ле-Мана» в 2020 году

Российская команда G-Drive Racing выставит в марафоне «24 часа Ле-Мана» две машины в классе LMP2. Возможность выставить два экипажа появилась после того, как G-Drive Racing выиграла чемпионский титул в Азиатской серии Ле-Ман.
В состав экипажа № 26 войдут россиянин Роман Русинов, француз Жан-Эрик Вернь и датчанин Миккель Йенсен. Экипаж № 16 сформируют британцы Ник Тэнди и Оливер Джарвис, которые становились победителями «Ле-Мана». Третьим пилотом экипажа станет ирландец Райан Каллен, который в 2019 году выиграл американский марафон «24 часа Дайтоны».
Очередная гонка «24-часа Ле-Мана» будет проходить 19-20 сентября. Она станет уже 88-й по счёту. Одним из участников гонки станет испанский пилот Фернандо Алонсо, который в следующем сезоне вернётся в Формулу-1.
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