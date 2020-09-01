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«Феррари» может переманить главу департамента двигателей «Мерседеса»

«Феррари» может переманить главу департамента двигателей «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Глава департамента двигателей «Мерседеса» Энди Кауэлл может перейти в «Феррари», утверждает журналист Corriere dello Sport Даниэле Спаричи. По данным источника, Кауэлл плотно контактировал с «Феррари» ещё до того, как его повысили в должности в «Мерседесе» в 2013 году.

«Он изменил решение после того, как команду покинул Стефано Доменикали. Но теперь Кауэлл снова свободен. Видимо, стороны возобновят свои отношения, хоть в сложном мире Формулы-1 имя специалиста и не является важнейшим.

Тем не менее «Феррари» нужны новые методы, идеи и более продвинутые инструменты, чтобы вновь вернуться в лидеры. Это долгий путь по выходу из адской ситуации, в которой оказалась команда», — написал Даниэле Спаричи.

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