Источник: Даниил Квят раздумывал об уходе в Формулу-Е

Журналист издания The Race Сэм Смит утверждает, что российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не исключает для себя перехода в Формулу-Е. В новом сезоне в серии гонок на электрических болидах будет как минимум три свободных места. И одним из кандидатов на вакансию автор считает Квята.
«Имеется информация, согласно которой сразу несколько пилотов Формулы-1 рассматривали возможность перехода в Формулу-Е. Среди них Хюлькенберг, Джовинацци, Грожан и Квят. В то же время трое из них сейчас заняты в Ф-1, а акции ещё одного выросли после впечатляющего выступления в Сильверстоуне в прошлом месяце, так что выступление любого из них в Формуле-Е остаётся маловероятным», — отмечает автор со ссылкой на собственные источники.
Квят был близок к переходу в Формулу-Е в 2018 году. Он тогда вёл переговоры с командой «Махиндра», но затем ему предложили место в Формуле-1. В итоге россиянин выбрал «Королевские гонки».
Для Квята нынешний сезон в «Альфа Таури» пока складывается неудачно. Россиянин набрал лишь два очка.
Ранее появились слухи, согласно которым команда рассматривает вариант замены Квята на Юки Цуноду.
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