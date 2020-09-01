Феттель — о будущем: сейчас я сконцентрирован на Формуле-1

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что пока нет какой-либо определённости с тем, как он продолжит карьеру после ухода из «Скудерии» по окончании сезона-2020. При этом немец не рассматривает другие варианты, кроме Формулы-1.



«Никаких новостей о будущем нет. У меня нет интереса подписать контракт с командой, которая не собирается оказаться в положении для борьбы за что-нибудь стоящее. Думаю, сейчас неизвестно, что принесут правила 2022 года. Очевидно, многие команды надеются, что регламент многое изменит. Думаю, нужно подождать и посмотреть. Я дам вам знать, как только будут какие-то новости.



Сейчас я сконцентрирован на Формуле-1. Как я сказал прежде, я не проверял какие-либо альтернативы», — приводит слова Феттеля Autosport.

Феттель с юмором ответил на вопрос о контракте с «Рейсинг Пойнт»