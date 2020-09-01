Марко: я не понимаю критику Албона

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко вновь выразил поддержку таиландскому гонщику команды Александеру Албону, который постоянно уступает в квалификациях и гонках своему напарнику Максу Ферстаппену. В 2019 году за схожие с Албоном результаты своего места в «Ред Булл» лишился предшественник Александера француз Пьер Гасли.



«Я не понимаю критику Албона. У других напарников тоже были проблемы с Максом Ферстаппеном. Не считаю, что Макс давит на него по максимуму — это он сам требует от себя максимума. Думаю, у нас хорошая комбинация гонщиков», — приводит слова Марко GPToday.



После семи Гран-при сезона-2020 Формулы-1 на счету Албона 48 очков. Его напарник Макс Ферстаппен набрал 110 очков и занимает второе место в личном зачёте.

Албон — о критике: мне всё равно, что думают люди