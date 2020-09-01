Марко: я не понимаю критику Албона
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко вновь выразил поддержку таиландскому гонщику команды Александеру Албону, который постоянно уступает в квалификациях и гонках своему напарнику Максу Ферстаппену. В 2019 году за схожие с Албоном результаты своего места в «Ред Булл» лишился предшественник Александера француз Пьер Гасли.
«Я не понимаю критику Албона. У других напарников тоже были проблемы с Максом Ферстаппеном. Не считаю, что Макс давит на него по максимуму — это он сам требует от себя максимума. Думаю, у нас хорошая комбинация гонщиков», — приводит слова Марко GPToday.
После семи Гран-при сезона-2020 Формулы-1 на счету Албона 48 очков. Его напарник Макс Ферстаппен набрал 110 очков и занимает второе место в личном зачёте.
Албон — о критике: мне всё равно, что думают люди
- 1 сентября 2020
-
17:32
-
17:24
-
17:19
-
17:10
-
16:53
-
15:42
-
14:39
-
13:37
-
13:08
-
11:39
-
09:54
-
00:51
- 31 августа 2020
-
22:57
-
21:42
-
20:59
-
19:48
-
18:57
-
17:58
-
16:25
-
15:47
-
14:59
-
13:01
-
11:56
-
11:40
-
11:12
-
10:35
-
10:32
-
10:25
-
10:17
-
09:33
-
00:51
-
00:39
-
00:09
-
00:04
- 30 августа 2020
-
22:58
Партнерский контент