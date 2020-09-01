Хаккинен: в «Ред Булл» должны найти способ помочь Албону

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мыслями о выступлениях пилота «Ред Булл» Александера Албона. По словам финна, в австрийской команде должны сделать всё, чтобы Албон прибавил и смог помогать Максу Ферстаппену бороться с «Мерседесом».

«Говоря об этапе в Монце, скажу, что ожидаю от „Мерседеса“ завоевания первых мест. Единственный, кто может стать большой угрозой для Хэмилтона и Боттаса — Макс Ферстаппен. Льюис уже говорил в воскресенье, что в „Ред Булл“ должны найти способ, чтобы помочь Албону, дабы тот во время гонки оказывал поддержку Максу.

Это поможет команде работать на разных стратегиях. Чтобы усилить давление на «Мерседес», «Ред Булл» нужно два конкурентоспособных пилота", — приводит слова Хаккинена GPblog.