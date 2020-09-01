Палмер не понимает, почему Гасли и Албон так плохи в «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт BBC Джолион Палмер поделился мыслями о выступлениях пилотов программы «Ред Булл» Александера Албона и Пьера Гасли.

«Если бы пилотов не поменяли местами год назад, было бы вполне очевидным вариантом сделать это сейчас исходя из работы Гасли и Албона, — отмечает экс-пилот «Рено». — И это толкает нас к более глобальному вопросу: почему они оба смотрелись так хорошо в «Торо Россо»/«Альфа Таури», но не в «Ред Булл»? Это просто Ферстаппен так хорош? Или есть что-то ещё?



Но если такая скорость второй машины «Ред Булл» связана только с пилотом, то им определённо стоит ещё раз что-то предпринять, если Албон не сможет прибавить, а они хотят в будущем побороться с «Мерседесом». Они упустили Фернандо Алонсо, который вернётся в следующем году с «Рено». Пара Алонсо — Ферстаппен беспокоила бы «Мерседес» перед следующим сезоном куда больше. Но приверженность «Ред Булл» ставке на собственную молодёжную программу, похоже, является их слабой стороной с момента ухода Риккардо», — приводит слова Палмера BBC.