Палмер не понимает, почему Гасли и Албон так плохи в «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт BBC Джолион Палмер поделился мыслями о выступлениях пилотов программы «Ред Булл» Александера Албона и Пьера Гасли.
«Если бы пилотов не поменяли местами год назад, было бы вполне очевидным вариантом сделать это сейчас исходя из работы Гасли и Албона, — отмечает экс-пилот «Рено». — И это толкает нас к более глобальному вопросу: почему они оба смотрелись так хорошо в «Торо Россо»/«Альфа Таури», но не в «Ред Булл»? Это просто Ферстаппен так хорош? Или есть что-то ещё?
Но если такая скорость второй машины «Ред Булл» связана только с пилотом, то им определённо стоит ещё раз что-то предпринять, если Албон не сможет прибавить, а они хотят в будущем побороться с «Мерседесом». Они упустили Фернандо Алонсо, который вернётся в следующем году с «Рено». Пара Алонсо — Ферстаппен беспокоила бы «Мерседес» перед следующим сезоном куда больше. Но приверженность «Ред Булл» ставке на собственную молодёжную программу, похоже, является их слабой стороной с момента ухода Риккардо», — приводит слова Палмера BBC.
- 1 сентября 2020
-
22:28
-
21:44
-
20:57
-
19:55
-
18:32
-
17:32
-
17:24
-
17:19
-
17:10
-
16:53
-
15:42
-
14:39
-
13:37
-
13:08
-
11:39
-
09:54
-
00:51
- 31 августа 2020
-
22:57
-
21:42
-
20:59
-
19:48
-
18:57
-
17:58
-
16:25
-
15:47
-
14:59
-
13:01
-
11:56
-
11:40
-
11:12
-
10:35
-
10:32
-
10:25
-
10:17
-
09:33