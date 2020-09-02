«Надо укатать Гасли». Болельщики поддержали Квята после Гран-при Бельгии

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Бельгии, выложив пост на своей странице в «Инстаграме».

«Гонка прошла не гладко, но на этой неделе мы вновь гоняемся в Монце», — написал россиянин.

Пост россиянина собрал более 20 тыс. лайков и множество комментариев. Болельщики Даниила переживают из-за его результатов и призывают прибавить. Некоторые из них уверены, что Квят потеряет место в команде в 2021 году.

«Мы в тебя верим! Но надо укатать Пьера, он же не Риккардо», — написал один из фанатов.

«Опять за старое, опять провальный старт. Нужно рисковать ибо с такими результатами этот сезон будет последним в Формуле-1», — добавил другой болельщик.

«Я за тебя болею, но такими темпами тебя выгонят», — выразил свои опасения ещё один подписчик.

«Система „Ред Булл“ явно больше не подходит Квяту. Он выжат морально. Были бы деньги, смог ещё погонять в условном „Рено“. Но гонщик, которого не поддерживают ни болельщики, ни государство принимает поражение и, скорее всего, покинет Формулу-1», — написал ещё один гость страницы Даниила.

«Даниил, только вперёд. Очки придут. Русские не сдаются», — поддержал Квята ещё один болельщик.