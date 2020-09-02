Источник: в «Рено» получили секретные данные от «Мерседеса» за отказ от апелляции

На минувшей неделе руководство «Рено» приняло решение отозвать апелляцию на решение ФИА по делу «Рейсинг Пойнт». Французский коллектив был недоволен тем, что ФИА оштрафовала соперников только на 15 очков и 400 тыс. евро за использование тормозных воздуховодов, конструкция которых была заимствована у «Мерседеса». Но в итоге в «Рено» отказались от дальнейших разбирательств.



Как утверждает Corrière della Sera, причиной отказа стали некие секретные данные, которые в «Рено» получили от «Мерседеса» за прекращение тяжбы. Предположительно эти сведения связаны с оптимизацией силовой установки. Источник объясняет, что резко возросший темп Даниэля Риккардо и Эстебана Окона на Гран-при Бельгии связан именно с этим.



Заявление французской команды последовало сразу после того, как директор «Рено» Лука де Мео встретился с председателем совета директоров Daimler AG Олой Каллениусом.