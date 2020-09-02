Марко назвал владельцев Ф-1 из Liberty Media наивными

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выразил мнение, что топ-боссы Liberty Media, владеющей Формулой-1, зачастую бывают «немного наивными». Он сказал об этом, когда его попросили прокомментировать тот факт, что после 20 лет трансляций «Королевские гонки» не будут показываться на немецком канале RTL, а права были отданы Sky pay-TV.
«Следует ожидать, что рейтинги на время упадут. Но Sky якобы платит в четыре раза больше, чем RTL. Команды также выигрывают от этого. Они получат больше средств по распределениям от Liberty Media. С другой стороны, доходы от маркетинга не являются причиной, по которой «Ред Булл» выступает в Формуле-1. Для нас в первую очередь важен глобальный зрительский интерес.
Опыт показал, что рейтинги резко падают на первом этапе после таких изменений. Боссы Liberty Media очень прямолинейны и иногда немного наивны — не понимают всего политического процесса. Например, они купили компанию, но не являются единственными владельцами. Им приходится идти на компромиссы, потому что ФИА и десять команд тоже имеют право голоса», — цитирует Марко Nextgen-Auto.
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