Бинотто верит, что запрет «режима вечеринки» повлияет на расклад сил в Формуле-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил мнение, что запрет «режима вечеринки» для силовых установок в Ф-1 станет плюсом для «Скудерии». При этом функционер верит, что расклад сил в пелотоне может измениться.
«Если в Ф-1 запретят в этом сезоне определённые режимы силового агрегата, то думаю, это действительно поможет нам в гонках.
Дело в том, что если мы не будем использовать «режим вечеринки» буквально на пяти кругах в квалификации, то это даст нам прибавку в производительности на целых 25 кругов в гонке.
Нужно принять во внимание, что даже если этот запрет повредит нам в квалификации, в чём я не уверен, то речь идёт всего о паре десятых. В этом плане все пострадают. И отдельные команды в особенности. Мне будет интересно посмотреть, как и в какой степени это отразится на соперниках. Данные режимы чувствительны к высокой мощности, и в итоге баланс в самом болиде может измениться», — приводит слова Бинотто Planet F1.
- 2 сентября 2020
-
12:38
-
11:27
-
10:27
-
08:52
-
00:28
- 1 сентября 2020
-
23:51
-
22:28
-
21:44
-
20:57
-
19:55
-
18:32
-
17:32
-
17:24
-
17:19
-
17:10
-
16:53
-
15:42
-
14:39
-
13:37
-
13:08
-
11:39
-
09:54
-
00:51
- 31 августа 2020
-
22:57
-
21:42
-
20:59
-
19:48
-
18:57
-
17:58
-
16:25
-
15:47
-
14:59
-
13:01
-
11:56
-
11:40