Бинотто верит, что запрет «режима вечеринки» повлияет на расклад сил в Формуле-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил мнение, что запрет «режима вечеринки» для силовых установок в Ф-1 станет плюсом для «Скудерии». При этом функционер верит, что расклад сил в пелотоне может измениться.



«Если в Ф-1 запретят в этом сезоне определённые режимы силового агрегата, то думаю, это действительно поможет нам в гонках.

Дело в том, что если мы не будем использовать «режим вечеринки» буквально на пяти кругах в квалификации, то это даст нам прибавку в производительности на целых 25 кругов в гонке.

Нужно принять во внимание, что даже если этот запрет повредит нам в квалификации, в чём я не уверен, то речь идёт всего о паре десятых. В этом плане все пострадают. И отдельные команды в особенности. Мне будет интересно посмотреть, как и в какой степени это отразится на соперниках. Данные режимы чувствительны к высокой мощности, и в итоге баланс в самом болиде может измениться», — приводит слова Бинотто Planet F1.