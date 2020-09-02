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Ральф Шумахер обратил внимание на прекращение слухов о контракте Феттеля с «Астон Мартин»

Ральф Шумахер обратил внимание на прекращение слухов о контракте Феттеля с «Астон Мартин»
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер полагает, что успокоившаяся шумиха вокруг возможного контракта Себастьяна Феттеля на следующий сезон может свидетельствовать о решении, которое уже принял четырёхкратный чемпион Формулы-1.

«Что касается его нынешнего положения, то Себу надо просто опередить своего товарища по команде в последних гонках, а затем вернуться домой и подумать, хочет ли продолжать. В настоящий момент вокруг него стало очень-очень тихо. Вполне возможно, что Себастьян уже решил взять годичный отпуск», — приводит слова Ральфа GrandPX.

Напомним, Феттель покинет «Феррари» в конце сезона-2020. В следующем году его место займёт действующий пилот «Макларена» Карлос Сайнс. Ранее появилась информация, что Феттель может заключить контракт с «Астон Мартин».

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