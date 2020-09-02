Риккардо: в Монце лучшая пицца в мире, это моё топливо на уик-энд

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился эмоциями от предстоящего Гран-при Италии, который пройдёт в эти выходные на трассе в Монце.



«Монца — одна из моих любимых трасс. Она не типична для моего стиля, так как я люблю городские гонки с их близостью к стенам. Но Монца — это высокая скорость, и там очень весело, особенно с низкой прижимной силой, когда автомобиль словно катится на коньках.

Мне очень нравится обстановка в этом парке, я, безусловно, получаю от неё кайф. Кроме того в Монце лучшая пицца в мире, это моё топливо на уик-энд. Хотя гонка в этом году пройдёт без зрителей, вы всё равно можете почувствовать потрясающую энергию этого места. У меня итальянские корни, так что мне там очень нравится», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».