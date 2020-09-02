Феттель: мы кое-что выяснили в Спа — у нашей машины нет сильных сторон

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал кризис в итальянской команде.



"За уик-энд в Спа мы многому научились. Мы смогли найти слабые стороны нашей машины. Мы обнаружили, что у неё нет сильных сторон", — приводит слова Себастьяна Феттеля GPToday.



По итогам Гран-при Бельгии Феттель занял лишь 13-е место. Его напарник Шарль Леклер финишировал 14-м. Таким образом, «Феррари» впервые с 2010 года не попала в очки при финише обеих машин. Предыдущий случай столь слабого выступления «Феррари» датируется Гран-при Абу-Даби 2009 года, когда Кими Райкконен финишировал на 12-м месте, а Джанкарло Физикелла стал 16-м.



В Кубке конструкторов «Феррари» занимает лишь пятое место, набрав 61 очко. У лидирующего «Мерседеса» 264 очка.



Напомним, Себастьян Феттель покинет «Феррари» по окончании сезона-2020.