Ламмерс: не удивлюсь, если увижу «Рено» на первом ряду стартового поля на Гран-при Италии

Руководитель Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс считает, что на Гран-при Италии «Рено» сможет претендовать на место на первом ряду стартовой решётки по итогам квалификации.
«Надеюсь, что проблемы „Ред Булл“ были связаны именно с настройками на дождь. В квалификации мы видели, что Максу пришлось по-настоящему бороться за третью позицию. Но если „Рено“ удастся продолжать выступать на том же уровне, то я не удивлюсь их появлению на втором или даже первом ряду стартового поля на Гран-при Италии», — приводит слова Яна Ламмерса GPBlog.
Ранее пилот французской команды Эстебан Окон заявил, что коллектив рассчитывает побороться за третью позицию в Кубке конструкторов.
По итогам Гран-при Бельгии Даниэль Риккардо финишировал четвёртым, а Эстебан Окон пришёл к финишу пятым.
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