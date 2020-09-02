Ламмерс: не удивлюсь, если увижу «Рено» на первом ряду стартового поля на Гран-при Италии

Руководитель Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс считает, что на Гран-при Италии «Рено» сможет претендовать на место на первом ряду стартовой решётки по итогам квалификации.



«Надеюсь, что проблемы „Ред Булл“ были связаны именно с настройками на дождь. В квалификации мы видели, что Максу пришлось по-настоящему бороться за третью позицию. Но если „Рено“ удастся продолжать выступать на том же уровне, то я не удивлюсь их появлению на втором или даже первом ряду стартового поля на Гран-при Италии», — приводит слова Яна Ламмерса GPBlog.



Ранее пилот французской команды Эстебан Окон заявил, что коллектив рассчитывает побороться за третью позицию в Кубке конструкторов.



По итогам Гран-при Бельгии Даниэль Риккардо финишировал четвёртым, а Эстебан Окон пришёл к финишу пятым.