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В «Ред Булл» отказались от развития DAS

В «Ред Булл» отказались от развития DAS
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что в команде приняли решение отказаться от своей версии системы DAS. По словам функционера, причиной этого стал запрет на использование DAS в следующем сезоне.

«Вопрос с системой DAS для нас закрыт. Дело в том числе и в дополнительном весе. Кроме того, установить систему на болид можно, только когда она завершена. Возможно, мы успели бы завершить работу над DAS к последней гонке сезона, но это не имеет смысла, поскольку в следующем сезоне она будет запрещена», — приводит слова Хельмута Марко Auto Motor und Sport.

Ранее Марко заявлял, что если его команда решит использовать систему DAS, то подготовит её в течение двух месяцев.

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