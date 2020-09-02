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Мик Шумахер хочет опередить Шварцмана за счёт стабильности

Мик Шумахер хочет опередить Шварцмана за счёт стабильности
Авто / Младшие серии 0

Немецкий гонщик Формулы-2 Мик Шумахер рассказал о факторах, которые позволят ему бороться за чемпионский титул.

«Борьба за чемпионский титул ещё не окончена, всё возможно. Я сейчас сосредоточен на том, чтобы зарабатывать очки. Главное — стабильно проводить каждый этап. Если это получится, то победа рано или поздно придёт», — приводит слова Мика Шумахера F1-Insider.

После семи этапов чемпионата Формулы-2 Роберт Шварцман опережает напарника на 26 очков. Роберт лидирует в личном зачёте, Шумахер занимает четвёртую позицию. Впереди гонщиков Формулы-2 ждёт ещё пять этапов чемпионата, сезон закончится двумя этапами в Бахрейне.

Формула-2. Общий зачёт

1. Роберт Шварцман — 132 очка
2. Каллум Айлотт — 122
3. Юки Цунода — 111
4. Мик Шумахер — 106
5. Никита Мазепин — 101

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