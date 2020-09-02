В Монце на трибунах будет присутствовать 250 зрителей

На предстоящий Гран-при Италии будет допущено 250 зрителей — на трибунах будут присутствовать врачи и медсёстры, которые сыграли роль в борьбе с пандемией коронавируса.



«Как и все предыдущие гонки, Гран-при Италии будет проходить за закрытыми дверями, поэтому не стоит ждать моря болельщиков на трассе после гонки. Однако на трибунах будет 250 особенных людей, которые, разумеется, будут соблюдать социальную дистанцию. Врачи и медсёстры станут гостями на трассе в качестве символа их мужества, чувства долга и альтруизма в борьбе с пандемией коронавируса», — гласит заявление «Феррари» на официальном сайте команды.



Напомним, Гран-при Италии пройдёт с 4 по 6 сентября на автодроме в Монце. Примечательно, что гонка в Муджелло пройдёт уже со зрителями.