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Вольф: Монца — идеальная трасса для проверки запрета особых режимов двигателя

Вольф: Монца — идеальная трасса для проверки запрета особых режимов двигателя
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о новой технической директиве ФИА, запрещающей менять режимы двигателя.

«Как требовательность к мощности двигателя, так и важность квалификации делают Монцу идеальной трассой для проверки действия новой технической директивы. Речь об ограничении режимов двигателя, поскольку теперь команды будут использовать один режим и в квалифицкаии, и в гонке.

Интересно посмотреть, как это изменит расстановку сил в субботу и воскресенье. ы с радостью принимаем этот вызов и намерены обратить его в свою пользу», — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Напомним, начиная с Гранж-при Италии настройки производительности силовой установки, используемые командами в квалификации, должны быть такими же, как и в гонке.

Ранее предполагалось, что он вступит в силу уже на Гран-при Бельгии, но функционеры ФИА отложили внедрение нового правила до Гран-при Италии.

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