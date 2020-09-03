Вольф: Монца — идеальная трасса для проверки запрета особых режимов двигателя

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о новой технической директиве ФИА, запрещающей менять режимы двигателя.



«Как требовательность к мощности двигателя, так и важность квалификации делают Монцу идеальной трассой для проверки действия новой технической директивы. Речь об ограничении режимов двигателя, поскольку теперь команды будут использовать один режим и в квалифицкаии, и в гонке.



Интересно посмотреть, как это изменит расстановку сил в субботу и воскресенье. ы с радостью принимаем этот вызов и намерены обратить его в свою пользу», — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба «Мерседеса».



Напомним, начиная с Гранж-при Италии настройки производительности силовой установки, используемые командами в квалификации, должны быть такими же, как и в гонке.



Ранее предполагалось, что он вступит в силу уже на Гран-при Бельгии, но функционеры ФИА отложили внедрение нового правила до Гран-при Италии.