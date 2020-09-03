Марко – о проблемах Албона: невозможно было поставлять одинаковые детали для обеих машин

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко предположил, в чём кроется причина проблем, с которыми на старте сезона столкнулся пилот команды Александер Албон.

«Конечно, это его второй сезон. Он в топ-команде, и у него в напарниках Макс Ферстаппен, с которым, как мы видели раньше, приходилось тяжело даже признанным победителям Гран-при. Всё началось с того, что Алекс должен был выиграть гонку в Австрии, прежде чем его выбили. Это вопрос уверенности. С другой стороны, в начале сезона мы работали с шасси, у которого расчётный уровень прижимной силы из аэродинамической трубы не совпадал с реальным.

Команда попробовала много экспериментировать, чтобы взять проблему под контроль. Но у нас было мало времени, гонки шли одна за одной, в таких условиях невозможно было поставлять одинаковые детали для обеих машин. А это значит, что в большинстве Гран-при Албону приходилось иметь дело с разным оборудованием. Дошло до того, что мы пробовали разные вещи во время тренировок, и он был вынужден использовать разные настройки подвески», — приводит слова Марко Motorsport Magazin.