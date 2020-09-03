Хэмилтон: Ферстаппен сам по себе в «Ред Булл», я сталкивался с этим в «Макларене»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил мнение, что проблемы «Ред Булл» кроются не в машине, а в неспособности Александера Албона соответствовать уровню Макса Ферстаппена. Он сравнил эту ситуацию с той, что была у него самого в «Макларене».
«Что касается «Ред Булл», то думаю, что у них весьма хорошая машина. Люди преуменьшают её скорость. Их болид очень сильный, и Макс отлично справляется с ним. К сожалению, в команде нет равнозначной пары пилотов, как у нас с Валттери Боттасом, это усложняет им задачу.
Мне довелось столкнуться с этим много лет назад, во времена выступлений за «Макларен». Я был гонщиком, который всегда оказывался впереди и не получал помощи от напарника (речь о выступлении с Хейкки Ковалайненом. – Прим. «Чемпионата»).
Это ситуация приводит к тому, что вы не только недополучаете очки в Кубок конструкторов, но и не можете варьировать стратегию, реагируя на действия соперников. Так что «Ред Булл» в схожей ситуации. Макс, вроде как, там сам по себе», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.
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