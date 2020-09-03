Вольф рассказал, как добавить драматичности в Формулу-1

После не самого зрелищного Гран-при Бельгии боссы некоторых команд Формулы-1 начали выступать с предложениями по изменению регламента, чтобы повысить зрительский интерес. Руководить «Ред Булл» Кристиан Хорнер рекомендовал рассмотреть возможность проведения гонок с обязательными двумя или тремя пит-стопами. Но, по мнению Тото Вольфа из «Мерседеса», это слишком радикальный подход. Они видит другое решение.



«За кулисами происходит намного больше драматичных моментов: подготовка новых деталей, отказы моторов на стендах, попытка в последнюю минуту привезти на трассу новинки… А сейчас для болельщиков все переживания сводятся к тому, сумеют ли пилоты проехать гонку с одним пит-стопом.



Мы должны сделать обсуждения команд по этим вопросам доступными для болельщиков, чтобы зрители могли следить за ними, понимать, что говорят по интеркомам. Если все гоночные коллективы станут более открытыми, это может улучшить вовлечённость фанатов», — цитирует Вольфа GPFans.