На трибунах в Монце перед этапом Формулы-1 появились картонные зрители

Известный журналист Альберт Фабрега на своей странице в «Твиттере» опубликовал фотографии трибун автодрома в Монце, где в ближайшие выходные состоится Гран-при Италии Формулы-1.



Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом Гран-при Формулы-1 в этом сезоне пока проходят без зрителей. Поэтому организаторы этапа в Монце, чтобы хоть напомнить пилотам и командам о привычной атмосфере, которая царит на итальянском автодроме, решили разместить картонные силуэты болельщиков.

Фото доступны на странице Альберта Фабреги в «Твиттере».

Кроме того по инициативе «Феррари» на Гран-при Италии приглашены 250 врачей и медсестёр, которые помогали в борьбе пандемией коронавируса.

Напомним, что первым этапом Формулы-1 в нынешнем сезоне, на который будут допущены болельщики, должен стать Гран-при России, он пройдёт на трассе «Сочи Автодром» с 24 по 27 сентября.