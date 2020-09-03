На трибунах в Монце перед этапом Формулы-1 появились картонные зрители

Известный журналист Альберт Фабрега на своей странице в «Твиттере» опубликовал фотографии трибун автодрома в Монце, где в ближайшие выходные состоится Гран-при Италии Формулы-1.
Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом Гран-при Формулы-1 в этом сезоне пока проходят без зрителей. Поэтому организаторы этапа в Монце, чтобы хоть напомнить пилотам и командам о привычной атмосфере, которая царит на итальянском автодроме, решили разместить картонные силуэты болельщиков.
Фото доступны на странице Альберта Фабреги в «Твиттере».
Кроме того по инициативе «Феррари» на Гран-при Италии приглашены 250 врачей и медсестёр, которые помогали в борьбе пандемией коронавируса.
Напомним, что первым этапом Формулы-1 в нынешнем сезоне, на который будут допущены болельщики, должен стать Гран-при России, он пройдёт на трассе «Сочи Автодром» с 24 по 27 сентября.
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