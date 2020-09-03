В «Феррари» отметили прогресс Шварцмана в квалификации и в работе с шинами

Руководитель Академии «Феррари» Марко Матасса поделился ожиданиями от этапа Формулы-2 в Монце и отметил последние успехи Роберта Шварцмана и Мика Шумахера.
«Мы едем в Монцу, располагая всем для интересного уик-энда. В Спа Шварцман показал, что решил проблемы, с которыми он столкнулся в квалификации на предыдущих этапах, и что хорошо работает с шинами, что так важно в Формуле-2. У нас также есть уверенность в Шумахере, который сейчас в очень сильной форме, что доказано тремя его финишами на подиуме в трёх гонках.
Я надеюсь, что Айлотт сможет найти настройки машины, которые подойдут ему на трассе с такой низкой прижимной силой, как в Монце, и что Армстронг и Алези сумеют провести плавный, беспроблемный уик-энд.
Будет ещё четыре этапа, но борьба в чемпионате очень плотная, никто не может позволить себе упускать очки, которые могут стать определяющими в конце года», — приводит слова Матассы официальный сайт «Феррари».
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