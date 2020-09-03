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Расселл: запрет «режима вечеринки» не замедлит «Мерседес», а будет иметь обратный эффект

Расселл: запрет «режима вечеринки» не замедлит «Мерседес», а будет иметь обратный эффект
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что желание замедлить «Мерседес» с помощью запрета квалификационного режима силовой установки будет иметь обратный эффект и в гонках немецкая команда, наоборот, станет ещё быстрее.

«Вероятно, запрет «режима вечеринки» повлияет на «Уильямс» и «Рейсинг Пойнт» сильнее, чем на «Мерседес», так как они в любом случае намного опережают нас в квалификации.

При этом эти изменения только помогут им ещё больше в гонке. Вся эта идея попытаться замедлить «Мерседес» на самом деле будет иметь обратный эффект и лишь повысит их производительность.

Возможно, в субботу мы потерям одну десятую, но в воскресенье выиграем гораздо больше. «Мерседес» модернизировал силовую установку, чтобы позволить нам использовать более мощный режим двигателя на протяжении всей гонки», — приводит слова Расселла RaceFans.

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