Ферстаппен: не думаю, что «Рено» является для нас серьёзной угрозой

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Италии.



«Сложно сказать о наших шансах в Монце. Обычно эта трасса не подходила нашей машине, но в прошлом году мы были здесь достаточно конкурентоспособны. Правда, я тогда получил штраф. Будем надеяться, что у нас всё получится. В Бельгии я завоевал шестой подиум. Хотелось бы продолжить эту тенденцию и в будущем бороться уже не за третью, а за вторую или первую позицию. Мы не сдаёмся, но нужно быть реалистами — «Мерседес» остаётся фаворитом.



«Рено» очень конкурентоспособны там, где есть много прямых, у них хороший компромисс между прижимной силой и максимальной скоростью, так что посмотрим, как всё сложится. Но я не думаю, что они являются для нас серьёзной угрозой", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.